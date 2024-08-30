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Kırklareli'nde amatör liglerde 54 kulüp mücadele edecek.

Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Süper Amatör, 1. Amatör ve

2. Amatör liglerinde 54 kulübün mücadele edeceği belirtildi.

Açıklamada, liglerde mücadele edecek kulüplere başarılar dileğinde bulunuldu.

Ahmetbey'de doğal gaz çalışmaları tamamlandı

Ahmetbey beldesinde doğal gaz çalışmaları sona erdi.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılında başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Bundan sonra üstyapı çalışmalarına ağırlık verileceğini belirten Altıntaş, destek olanlara teşekkür etti.