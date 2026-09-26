Kırklareli\'nde 6. Bağ Bozumu Şenlikleri\'nde iki gelinin başına tülbent bağlandı

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 6. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı.

Şenliklerin başlaması dolayısıyla köy meydanından şenlik alanına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yöresel kıyafetler giyen kadınlar da omuzlarında taşıdıkları üzüm dolu sepetler ve çömlekler ile talika eşliğinde yürüyüşe katıldı.

Kızılcıkdere Köyü Muhtarı Mustafa Birkan Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağ bozumu kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Şenliklerin her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirildiğini belirten Teke, bölge üreticisine ve turizmine katkı sunan etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Gelin başı çatma" geleneği canlandırıldı

Köyde düzenlenen programda, unutulmaya yüz tutmuş gelenekler hatırlatıldı.

Yeni gelinlerin belli olması amacıyla uygulanan "gelin başı çatma" geleneği de şenlikler kapsamında canlandırıldı. Yeni evlenen iki gelinin başına tülbent bağlandı, boncuk ve pullarla süslenmiş çember biçiminde başlık takıldı.

Şenliğe, Tarım ve Orman Müdür Vekili Onur Karadağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Süleyman Diril, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile vatandaşlar katıldı.