Kırklareli'nde 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yolla giren 6 göçmen jandarma tarafından yakalandı.

21.01.2025 09:46
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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