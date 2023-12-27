Kırklareli\'nde 7 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir haftada 7 şüpheliyi yakaladı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin uyuşturucu, kaçakçılık ve mali olaylara müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada olaylarda yakalanan 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Yapılan ev ve iş yeri aramalarında 12 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 litre kaçak içki, 20 sahte parfüm, 8 kol saati ile 4 gram metanfetamin ele geçirildi.