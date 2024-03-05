Kırklareli\'nde 81 hükümlü ve 173 kişi yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 81'i hükümlü 173 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 173 kişi gözaltına alındı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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