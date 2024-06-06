Kırklareli'nde 87 hükümlü ve 215 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 87 hükümlü ve 215 kişi yakalandı

Kırklareli\'nde 87 hükümlü ve 215 kişi yakalandı

Kırklareli'nde polis ekipleri, aranan şüpheliler ve hükümlülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 87 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.06.2024 14:02
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 87'si hükümlü 215 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 215 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 87 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 87 hükümlü ve 215 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 87 hükümlü ve 215 kişi yakalandı - Son Dakika
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