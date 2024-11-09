Kırklareli\'nde Apartman Çatısında Yangın

Güncel

Kırklareli'nde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, alevleri fark eden apartman sakinleri binayı boşalttı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen bir apartman sakini, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.