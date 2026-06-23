Kırklareli'nde Ayçiçekleri İle Renkli Yolculuk - Son Dakika
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Kırklareli'nde Ayçiçekleri İle Renkli Yolculuk

Kırklareli\'nde Ayçiçekleri İle Renkli Yolculuk
23.06.2026 14:28
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Kırklareli tarlaları, açan ayçiçekleriyle sarıya büründü, sürücülere görsel şölen sundu.

Kırklareli'nde ayçiçeklerin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, sürücüler ve yolculara renkli bir rotada seyahat imkanı sunuyor.

Istranca Dağları eteklerinde açan ayçiçekleri, sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.

Kırklareli-İstanbul kara yolu ile ilçeler arasındaki güzergahların çevresinde yer alan tarlalarda baş veren ayçiçekleri, yoldan geçenler için seyirlik görüntüler oluşturuyor.

Yolcular, ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu görsel güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de araçlarını yol kenarına park ederek bu doğa manzarasını fotoğraflıyor.

Sürücülerden Hakan Menekşe, AA muhabirine, araç kullanırken doğanın renkleri eşliğinde keyifli bir yolculuk yaptığını söyledi.

Tarım alanlarının rengarenk bir görünüme kavuştuğunu dile getiren Menekşe, "Yolculuk esnasında göz alabildiğine uzanan bu sarı tarlaları görmek insanın içini açıyor. Manzara adeta bir yağlı boya tablo gibi. Biz de dayanamayıp aracımızı kenara çektik ve bu güzelliği fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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