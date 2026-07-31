Kırklareli'nde Balya Makinelerine Yasak - Son Dakika
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Kırklareli'nde Balya Makinelerine Yasak

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Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarını önlemek için balya makineleri gündüz yasaklandı.

Kırklareli'nde anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla balya makinelerinin gündüz çalışması yasaklandı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, meteorolojik veriler doğrultusunda tedbirler alındığı belirtildi.

Kentte biçilmiş hububat alanlarında 12.00-20.00 saatleri arasında balya makineleri ile balya bağlama işlemlerinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, belirtilen saatlerde yasağa aykırı olarak balya bağlanması halinde, İl İdaresi Kanunu ile Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, alınan tedbirin bugünden itibaren 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar geçerli olduğu belirtilerek, tüm vatandaşların alınan tedbirlere uyması, duman, ateş veya yangın riski oluşturan herhangi bir durumla karşılaşması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ivedilikle bilgi verilmesi istendi.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Kırklareli, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Balya Makinelerine Yasak - Son Dakika

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