Kırklareli'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.
Kırklareli Belediyesi ile sivil toplum örgütleri işbirliğinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 100 öğrenci katıldı.
Etkinlik öncesinde, katılanlara çöp torbaları ve çöp toplama aparatları dağıtıldı.
Öğrenciler belirlenen alanda çöpleri toplarken, etkinlik yaklaşık bir saat sürdü.
Etkinlikte, 8 torba çöp toplandı.
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