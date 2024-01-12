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Kırklareli'nde ciple çarpışan servis minibüsünde 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde ciple çarpışan servis minibüsünde 3 kişi yaralandı

Kırklareli'nde F.E. idaresindeki bir cip ile N.B. yönetimindeki bir servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada minibüsteki 3 kişi yaralandı. Olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kırklareli\'nde ciple çarpışan servis minibüsünde 3 kişi yaralandı
12.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:28
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Kırklareli'nde ciple çarpışan servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı.

F.E. idaresindeki 34 ECC 895 plakalı cip, Kızılcıkdere köyüne ulaşımın sağlandığı yolun Organize Sanayi Bölgesi kavşağında N.B. yönetimindeki 39 S 1170 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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