Kırklareli'nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklara yangın eğitimi verildi.
Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çocuklara, temel yangın eğitimi ve yangın söndürme cihazlarını tanıttı.
Görevli personel tarafından yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında çocuklar bilgilendirildi.
Eğitim faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Çocuklara Yangın Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?