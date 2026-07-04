Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere iki gün yasak getirildi.
Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün ve yarın yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
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