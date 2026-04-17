Kırklareli\'nde Domates Fidesi Desteği

Kırklareli'nde 16 üreticiye yüzde 75 hibe destekli domates fidesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Örtü Altında Domates Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında program düzenlendi.

Programda, 16 üreticiye 11 bin 800 domates fidesi teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı, kentte seracılığın yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu tür hibe desteklerinin önemli olduğunu ifade eden Muzikacı, üretimde sürekliliği sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.