Kırklareli'nde Et Tesisleri Denetlendi

Kırklareli'nde et işleme tesisleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, kentteki et işleme tesislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.
Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.
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