Kırklareli'nde ev arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde ev arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kırklareli\'nde ev arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde Remzi Akalp'in tüfekle öldürülmüş halde bulunması üzerine gözaltına alınan ev arkadaşı S.T. tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

29.04.2024 09:57
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Kırklareli'nde ev arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan S.T. (33) adliyeye gönderildi.

Zanlı sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp'tan (61) haber alamayan yakınları 24 Nisan Çarşamba günü jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Ekipler 27 Nisan Cumartesi günü Gazcılar mevkisindeki sazlık alanda Akalp'in tüfekle öldürülmüş halde cesedine ulaşmış, olaya ilişkin Akalp'in ev arkadaşı S.T. (33) gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Kırklareli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ev arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde ev arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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