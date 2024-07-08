Kırklareli'nde Fatura ve Belgesiz Ürün Satışı Yapan Aktar Hakkında Dava Açıldı

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Kırklareli'nde işletmesinde fatura ve belgesiz ürün sattığı iddia edilen aktar hakkında dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık E.D. hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçak ürün satışlarına yönelik iş yeri denetimlerinde E.D'ye ait aktarda fatura ve belgesi bulunmayan cinsel ürün hapları ile bitkisel macunların ele geçirildiği bilgisi yer alıyor.

Sanık E.D'nin iddianamedeki savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmediği, söz konusu ürünleri fatura ve belgesiz olarak toptancılardan temin ettiği, üzerine kar payını koyup satışa sunduğu belirtti.

Sanık E.D. kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Ekim 2023'te şüpheli E.D'ye ait aktarda yapılan denetimlerde, yabancı menşeli fatura ve belgesi bulunmayan çeşitli miktarda cinsel hap ile bitkisel macun ele geçirilmiş, söz konusu ürünlere el konulmuştu. Şüpheli E.D. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.