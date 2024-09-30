Kırklareli'nde Gıda Denetimi

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Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince toplu tüketim, gıda üretim ve satış ile yem üretim işletmeleri denetlendi.

Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza koşullarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, denetimlerin gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirildiğini kaydetti.