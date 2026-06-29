Kırklareli'nde Gıda Denetimi Yapıldı

Kırklareli'nde gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde restoran, kafe ve çiğ köftecilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin üretim alanları kontrol edilerek, gıda saklama şartları ve hijyen koşulları inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gıda güvenliğinin çok önemli olduğunu belirterek, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

İşletmelerin hijyen ve mevzuat kurallarına uyumunun toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını aktaran Karaca, vatandaşların herhangi gibi bir olumsuzluk karşısında il ve ilçe müdürlüklerine ulaşmalarını istedi.