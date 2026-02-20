Kırklareli'nde Göletler Doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Göletler Doldu

Kırklareli\'nde Göletler Doldu
20.02.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağanak ve kar yağışları Üsküp Göleti'ni doldurarak su seviyesini artırdı, bölge halkı sevindi.

Kırklareli'nde aralıklarla etkili olan sağanak ve kar yağışı, Üsküp Göleti'ni doldurdu.

Yaz aylarında aşırı kuraklık nedeniyle su miktarı kritik seviyeye düşen gölet, yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Göletin su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Su seviyesinin artması, geçen yıl kuraklık endişesi yaşayan bölge halkını sevindirdi.

Beldede yaşayan Abidin Maldır, bölgenin son dönemde güzel yağış aldığını söyledi.

Sağanak ve kar yağışlarıyla göletin dolduğunu belirten Maldır, "Yaklaşık 2 yıldır göletimizin su seviyesi kritik düzeydeydi. Bu yıl yağışlarla göletimiz tamamen doldu. Şu an kontrolsüz akış gerçekleşiyor. Çok mutluyuz. Su demek her şey demek." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırklareli, Güncel, Üsküp, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Göletler Doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:03:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Göletler Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.