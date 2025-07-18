Kırklareli'nde Göz Sağlığı Konferansı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Göz Acillerinde Yaklaşım İlkeleri" konulu konferans düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Erol tarafından verilen konferansta, travmaya bağlı gelişen göz hastalıkları, göz içi yabancı cisimler, ani görme kayıpları ve sistemik hastalıklarla ilişkili göz bulguları hakkında bilgi paylaşıldı.

Erol, özellikle ani görme kayıplarında zamanında yapılan müdahalenin görme kaybını önlemede büyük rol oynadığını vurguladı.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Erol, göz sağlığı konusunda acil servislerde dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda, okullarda yürütülen eğitim faaliyetleri, başarı düzeyleri ve yeni dönem planlamaları görüşüldü.

Özefsun, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin eğitimdeki başarısını artırmak için çalıştıklarını belirterek, "Kentimizin adını başarılarla duyurmak istiyoruz. Bu yolda destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.