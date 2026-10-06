Kırklareli\'nde gündem maddeleri İl Encümeni toplantısında karara bağlandı

Kırklareli'nde gündem maddeleri İl Encümeni toplantısında karara bağlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan İl Encümeni toplantısında gündem maddeleri görüşüldü ve karara bağlandı; il genelinde yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi. Vali Turan, kentin kalkınması için ortak akılla çalıştıklarını vurguladı.
Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen??????? toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda, il genelinde yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirilerek gündem maddeleri karara bağlandı.
Vali Turan, kentin kalkınması için ortak akılla çalıştıklarını vurguladı.
Alınan kararların Kırklareli'ne ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA
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