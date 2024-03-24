Kırklareli'nde hastalıktan ari işletme çalışmaları sürüyor.
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kayabeyli köyünde bruselloz hastalığına karşı aşılama çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, büyükbaş hayvanlardan kan alıp serum süzme işlemini gerçekleştiriyor.
Çalışmaların devam edeceği bildirildi.
Liderlik kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce liderlik eğitimi kursu açılacak.
Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, 2 Nisan'da başlayacak kursun 4 Haziran'da sona ereceği bildirildi.
Kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitim merkezinden yada e-devlet üzerinden kayıt yaptırması gerektiği kaydedildi.
Mera alanları gübreleniyor
Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen mera ıslah çalışmaları devam ediyor.
Çayır Mera Islahı ve Amenajman Projeleri kapsamında Ovacık köyünde mera alanları gübrelenerek ıslah ediliyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mera alanlarının gübrelenerek bölge hayvancılığına katkı sağlandığı belirtildi.
Gübreleme ile mera alanlarında ot veriminin ve kapasitesinin arttırıldığı ifade edilen açıklamada, hayvancılığın daha verimli, kazançlı ve kaliteli bir seviyeye ulaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.
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