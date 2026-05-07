Kırklareli'nde 'Her Gebeye Bir Ebe' Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde 'Her Gebeye Bir Ebe' Uygulaması

07.05.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'deki ebeler, anne adaylarına ev ziyaretleriyle rehberlik yapıyor, destek sağlıyor.

Kırklareli'nde görevli ebeler, Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında evlerinde ziyaret ettikleri anne adaylarına rehberlik yapıyor.

Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli koordinatör ebeler, gebeliğinin son 3 ayındaki veya yüksek riskli olarak değerlendirilen gebeleri takip ediyor.

Bu kapsamda, anne adaylarının herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı, doğumu hangi sağlık kuruluşunda planladığı, aile hekimliği hizmetlerinden yararlanma durumu, gebelik izlemleri ve gebe eğitimlerine katılımları değerlendiriliyor.

Gerekli planlamaların ardından anne adayları evlerinde ziyaret ediliyor. Sağlık taramaları yapılan anne adaylarına, gebelikte beslenme, nefes egzersizleri, doğum süreci, bebek bakımı, emzirme ve lohusalık dönemi gibi konularda uzmanlar tarafından teorik ve pratik bilgiler veriliyor.

"Gebelerimizin rahatladığını ve sürece adapte olduğunu görebiliyoruz"

Sağlıklı Hayat Merkezinde koordinatör ebe Özge Nur Şen, AA muhabirine, 13 yıldır ebelik mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Mesleğinin özveri, sorumluluk, şefkat ve bilgi gerektirdiğini ifade eden Şen, ebeliği severek yaptığını belirtti.

Anne adaylarının doğum öncesi ve sonrası süreçte bilinçlenmesi ve rahat bir dönem geçirmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şen, "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla anne adaylarını doğuma hazırladıklarını kaydetti.

Ev ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Gebelerimizin durumlarını görmek, onları daha samimi bir ortamda değerlendirmek ve sorularını cevaplandırmak için yanlarında bulunuyoruz. Ev ziyaretleri, normal doğum sürecinde büyük bir destek aracı oluyor. Evde ziyaret ettiğimiz gebelerimizin rahatladığını ve sürece adapte olduğunu görebiliyoruz. Nefes çalışmaları yaptırıyoruz, pilates topunu tanıtma fırsatımız oluyor, masaj tekniklerini gösteriyoruz. Doğum süreci, hastaneye gitme zamanı ve diğer konularla ilgili sorularını yanıtlıyoruz."

"Gebelerimizin her zaman yanındayız"

Uzman ebe Reyhan Şimşek Şıra ise yaptıkları ev ziyaretleriyle anne adaylarını doğum sürecine hazırladıklarını söyledi.

Ev ziyaretlerinin yanı sıra gebelerle belirli dönemlerde telefonla görüştüklerini ifade eden Şıra, "Gebelerimizin her zaman yanındayız. Evlerinde nefes egzersizleri, doğumda kullanacakları hareketler, ilaç dışı yöntemler, emzirme ve yenidoğan bakımıyla ilgili akıllarına takılan tüm konularda destek oluyoruz. Ebe olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz." dedi.

Ebeliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğunu dile getiren Şıra, en ihtiyaç duydukları dönemde kadınlara yardım edebilmenin çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Ebelerimizin verdiği hizmetten dolayı gayet memnunuz"

Gebe Gökçe Nur Kasap da Sağlıklı Hayat Merkezine giderek hem kontrollerini yaptırdığını hem de bilinçli bir anne olmak için eğitimler aldığını kaydetti.

Ebelerin belirli zamanlarda kendisini evinde de ziyaret ettiğini anlatan Kasap, "Ebelerimizin verdiği hizmetten dolayı gayet memnunuz. Bizi evimizde ziyaret ederek rahatlatıyorlar. Sağlık Bakanlığımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Her Gebeye Bir Ebe' Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükşehri sarsan olay Çok sayıda doktor yakalandı Büyükşehri sarsan olay! Çok sayıda doktor yakalandı
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var

11:37
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
10:45
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
10:39
Yozgat’ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 11:49:04. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 'Her Gebeye Bir Ebe' Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.