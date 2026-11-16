Kırklareli'nde hükümlü ve tutukluların istihdamı için oto yıkama hizmete girdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde hükümlü ve tutukluların istihdamı için oto yıkama hizmete girdi

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Kırklareli\'nde hükümlü ve tutukluların istihdamı için oto yıkama hizmete girdi
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurulan oto yıkama tesisi, hükümlü ve tutukluların istihdamı için törenle faaliyete başladı. Adliye binası yanındaki tesiste otomobil yıkama 300, hafif ticari, pikap ve SUV 350, motosiklet ve tek kişilik araç 200 lira.

Kırklareli'nde hükümlü ve tutukluların istihdam edilmesi, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve yeni bir meslek edinmelerine katkı sağlanması amacıyla oluşturulan oto yıkama faaliyete geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesinde Kırklareli Adliye binası yanında oluşturulan oto yıkama tesisi için tören düzenlendi.

Oto yıkama, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan'ın katılımıyla hizmet vermeye başladı.

Hizmet kapsamında otomobil yıkama ücreti 300 lira, hafif ticari araç, pikap ve SUV tipi araçların yıkama ücreti 350 lira, tek kişilik araçlar ile motosikletlerin yıkama ücreti ise 200 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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