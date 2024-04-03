Kırklareli\'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan aramalarda metamfetamin, eroin, sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. 3 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, 2 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı ve tutuklandı. Uyuşturucu ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.