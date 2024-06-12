Kırklareli'nde İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli\'nde İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Vali Birol Ekici başkanlığında düzenlenen İl Su Kurulu toplantısında su kaynaklarının mevcut durumu ve doğru kullanımı değerlendirildi. Toplantıda Devlet Su İşleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri sunum yaptı. Vali Ekici, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini vurgulayarak suyun tasarruflu kullanımının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Vali Ekici Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

12.06.2024 08:51
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Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda su kaynaklarının mevcut durumu, su kaynaklarının doğru kullanılması, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Toplantıda Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri sunum yaptı.

Ekici, su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi.

Suyun her damlasının değerli olduğunu ifade eden Ekici, bu nedenle suyun tasarruflu kullanılmasının önemine değindi.

Vali Ekici'den belediye başkanlarına ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla'yı ziyaret etti.

Ekici, ilk olarak Gerenli'yi ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Babaeski Belediyesini ziyaret eden Ekici, Yayla'ya başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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