Kırklareli\'nde Jandarma, Kaçarken Ev Duvarına Çarpan 3 Düzensiz Göçmeni Yakaladı

Kırklareli'nde jandarmadan kaçarken otomobille bir evin bahçe duvarına çarpan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Vize ilçesinde bir otomobili takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Kale Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.
Otomobilden inerek kaçan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Eskişehir'de polis ekiplerinin denetiminde araç trafiğine kapalı yaya yollarına giriş yapan 30 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yaya yollarına girerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 30 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
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