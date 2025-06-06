Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ve Demirköy ilçelerinde kaçak kazı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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