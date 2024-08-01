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Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Akalar, Doğu, Atatürk ve Cumhuriyet mahallerinde esnaf ve taksi duraklarını ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 500 kişiye uygulama tanıtılarak broşür dağıtıldı.

Ekipler ayrıca vatandaşların kendilerini asker, polis, kamu görevlileri olarak tanıtıp para isteyen telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu.