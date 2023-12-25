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Kırklareli'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kadına şiddet olayları kınandı ve önlem alınması için çalışmalar yapıldı.

Kırklareli\'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
25.12.2023 - 12:20,  Güncelleme: 12:22
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Kırklareli'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında valilik binasında gerçekleşen toplantı bir önceki kurulda alınan kararların görüşülmesiyle başladı.

Daha sonra Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Özge Kıran tarafından faaliyet raporu okundu.

Tuncer, kadına şiddet olaylarını şiddetle kınadıklarını ve bu sorunun önüne geçilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Sıla Bektaş, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İŞKUR Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ergin, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ünal Çağlar ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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