Kırklareli\'nde Kraliçe Arı Kaçakçılığı Yapan Otobüs Şoförüne Para Cezası

Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla kraliçe arı getirdiği iddiasıyla yargılanan otobüs şoförüne para cezası verildi.
Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan sanık Z.İ. ile avukatı katıldı.
Sanık Z.İ, savunmasında kraliçe arıların ele geçirildiği otobüste ikinci şoför olarak çalıştığını belirtti.
Ek iş olarak arıcılık yaptığını belirten Z.İ, kraliçe arıları Bulgaristan'dan aldığını söyledi.
Ticari amacının bulunmadığını öne süren Z.İ, "Faturası da vardı ancak bulamadım. Kraliçe arıları Bulgaristan'ın bir pazarından almıştım. Satmak gibi bir niyetim yoktu. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan cezalandırılmasını, duruşmadaki samimi ikrarı nedeniyle aynı kanunun ilgili maddelerince Z.İ. hakkındaki cezada indirim yapılmasını talep etti.
Mahkeme, söz konusu suçtan önce 1 ay 20 gün hapse çarptırdığı sanığın bu cezasını çeşitli nedenlerle 1020 lira adli para cezasına dönüştürdü.
Olay
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Z.İ. yönetimindeki otobüs, 16 Haziran 2023'te Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince şüphe üzerine x-ray taramasına alınmış, arka kısmında yoğunluk tespit edilen araç, hangar aramasına tabi tutulmuştu.
Ekipler, otobüsün bagaj kısmında 29 kutu içerisinde 174 kraliçe arı ele geçirmişti.
Gözaltına alınan Z.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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