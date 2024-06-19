Kırklareli'nde Mayıs Ayında 200 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Mayıs Ayında 200 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Kırklareli'nde meydana gelen 286 olaya müdahale eden jandarma, 200 şüpheli hakkında adli işlem yaparak hırsızlık olaylarının yüzde 100'ünü aydınlattı.

19.06.2024 12:15
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Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde mayıs ayında 200 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Mayıs tarihlerinde meydana gelen 286 olaya müdahale edildi.

Bunlardan 63'ü kişilere karşı, 30'u mal varlığına karşı, 33'ü topluma karşı, 8'i millete ve devlete karşı, 131'i takibi gereken ve 21'i çeşitli kabahat olayına karıştı.

200 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 100'ü aydınlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Mayıs Ayında 200 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Mayıs Ayında 200 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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