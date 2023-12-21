 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'nde nehre devrilen otomobili kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde nehre devrilen otomobili kurtarma çalışması başlatıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Ergene Nehri'ne devrilen otomobil, çıkarılmaya çalışılıyor.

Kırklareli\'nde nehre devrilen otomobili kurtarma çalışması başlatıldı
21.12.2023 - 13:49,
Abone Ol

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Ergene Nehri'ne devrilen otomobil, çıkarılmaya çalışılıyor.

Büyükmandıra beldesi ile Katranca köyü arasında seyir halindeki otomobil nehre düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede kurtarma çalışmasına başladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Büyükmandıra, Kırklareli, Kurtarma, Olay, Acil Durum, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde nehre devrilen otomobili kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika


13:57
Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı.
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16
Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10
Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40
Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
12:14
14 yaşındaki genç, babasının kafasını balta ile ezerek öldürdü 14 yaşındaki genç, babasının kafasını balta ile ezerek öldürdü

Son Dakika
13:57 Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı.
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:10 Valilik'ten Galatasaray'a müjde! Fenerbahçe derbisini 2079 taraftar deplasman tribününden izleyecek
12:40 Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
12:34 Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''TSK'da tarikat yapılanması var'' iddialarına yanıt
12:14 14 yaşındaki genç, babasının kafasını balta ile ezerek öldürdü
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 14:06:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde nehre devrilen otomobili kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement