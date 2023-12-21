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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Ergene Nehri'ne devrilen otomobil, çıkarılmaya çalışılıyor.
Büyükmandıra beldesi ile Katranca köyü arasında seyir halindeki otomobil nehre düştü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede kurtarma çalışmasına başladı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde nehre devrilen otomobili kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika