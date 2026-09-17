Kırklareli\'nde öğrenciler Gazzeli çocuklar için uçurtma uçurdu

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gazzeli çocukların umuduna ortak olmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler ve öğrenciler, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Altınöz, konuşmasında, etkinlikte çocuklara umut aşılanmasının, barış, dostluk ve kardeşlik mesajlarının verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Atatürk Ortaokulu öğrencisi Yaren Öz ise Gazze'de çocuklara yapılan haksızlıklara karşı uçurtma uçurduklarını kaydetti.