Kırklareli\'nde Pancarköy şehitleri anıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de, 1981 yılında "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı"nda, F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan pilot yüzbaşı ve 64 asker için anma töreni düzenlendi.

Pancarköy Şehitliği'ndeki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada, 45 yıl önce Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığınca yapılan tatbikatta F-5 savaş uçağının Pancarköy'deki Karabatak mevkisine düştüğünü hatırlattı.

Kazada şehit düşen kahraman askerlerin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Turan, "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların bıraktığı mukaddes emanete her zaman sahip çıkacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Törene, 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 65. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, 1. Zırhlı Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Hüseyin Erdönmez, Babaeski Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Dizman, protokol üyeleri, şehitlerin aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için dua okunmasının ardından kabirlere karanfil bırakıldı.