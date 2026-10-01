Kırklareli\'nde sağanak etkili oldu, yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor

Kırklareli'nde sağanak etkili oldu, yağışın gün boyu sürmesi bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde aniden etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar yağmurluk, polar ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı; hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin girişlerinde bekledi. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.
Kentte aniden başlayan sağanaktan vatandaşlar yağmurluk, polar ve şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin girişlerinde bekledi.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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