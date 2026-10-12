Kırklareli\'nde sağanak su birikintilerine yol açtı, 18 Ekim\'e dek sürmesi bekleniyor

Kırklareli'nde sağanak su birikintilerine yol açtı, 18 Ekim'e dek sürmesi bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde aniden etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Vatandaşlar kapalı mekanlara ve otobüs duraklarına sığınırken polis ve belediye ekipleri kavşaklarda ve ana arterlerde önlem aldı; yağışın 18 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte aniden etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Polis ve belediye ekipleri, kavşaklarda ve ana arterlerde önlem aldı.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, yağışın 18 Ekim Pazar gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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