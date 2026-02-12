Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah başlayan yağış öğle saatlerinde etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da bina girişlerinde yağışın azalmasını bekledi.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gelecek hafta ortasına dek etkili olması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?