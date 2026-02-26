Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kırklareli\'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
26.02.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Belediyesince bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Vali Turan, programda, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Ramazan ayında birlik, beraberlik, hoşgörü ve paylaşma duygularının ön plana çıktığını ifade eden Turan, ramazan ayının maneviyatının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise şehit aileleri ve gazilerle aynı sofranın etrafında bir araya gelmenin tarifsiz duygusunu ve onurunu yaşadığını vurguladı.

Her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiğini belirten Bulut, "Bu topraklar için bedel ödemiş yüreklerin hatırası, sadece anmalarda değil, hayatın içinde, yan yana oturduğumuz sofralarda, paylaştığımız lokmada, ettiğimiz duada da diri kalmalı. Bu düşünceyle gerçekleştirdiğimiz bu özel buluşmada, vatan uğruna can vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle andık, fedakarlıklarıyla milletimizin onur nişanesi olan gazilerimize şükranlarımızı bir kez daha ifade ettik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika

Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
3 ile kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi 3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları’na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

10:22
Wanda Nara’dan olay hareket Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
10:09
MSÜ Hava Harp Okulu’nda uyuşturucu soruşturması 9 asker gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması! 9 asker gözaltında
10:06
Ev sahipleri dikkat Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
Ev sahipleri dikkat! Bunu yapmayan yandı, süreç 3 gün sonra başlıyor
09:49
TFF’nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi
09:36
Rusya, İran’a neden yardım etmiyor Putin açık açık söylemiş
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 10:43:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.