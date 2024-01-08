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Kırklareli'nde Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskınları: Evler ve Tarım Arazileri Hasar Gördü - Son Dakika
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Kırklareli'nde Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskınları: Evler ve Tarım Arazileri Hasar Gördü

Kırklareli'nde yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda birçok ev, iş yeri ve tarım arazisi su baskınına uğradı. AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hasarlar tespit edildi. Evleri zarar gören vatandaşlar temizlik çalışmalarına devam ederken, Karıncak köyünde yaşayan Muazzez Temur, Şeytan Deresi'nin taşması sonucu evinin ve aracının zarar gördüğünü, tavuklarının da telef olduğunu belirtti.

Kırklareli\'nde Şiddetli Yağış Sonrası Su Baskınları: Evler ve Tarım Arazileri Hasar Gördü
08.01.2024 - 14:53,
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Kırklareli'nde şiddetli yağışın ardından su basan çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar tespitine başlandı.

AFAD koordinasyonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kent merkezi ile Pınarhisar ilçesinin Karıncak köyünde inceleme yaptı.

Ekipler, hasarlara ilişkin tutanak düzenledi.

Evleri zarar gören vatandaşlar da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Karıncak köyünde evi zarar gören Muazzez Temur, gazetecilere dün etkili olan sağanak nedeniyle Şeytan Deresi'nin taştığını söyledi.

Derenin su seviyesinin bir anda yükseldiğini ifade eden Temur, taşkın nedeniyle ev ve aracının zarar gördüğünü, tavuklarının da telef olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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