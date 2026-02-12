Kırklareli'nde Su Ürünleri Denetimi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde satışa sunulan balıkların boylarını ve hijyen şartlarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla çalıştıklarını ifade eden Karaca, özellikle ramazan öncesi denetimlere ağırlık verdiklerini kaydetti.