Kırklareli'nde Sürdürülebilir Kent Toplantısı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Sürdürülebilir Kent Toplantısı

Kırklareli Üniversitesi'nde sürdürülebilir projeler için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

05.05.2025 09:08
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Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) Sürdürülebilir Kent Vizyonu toplantısı yapıldı.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda, yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Bulut, Kırklareli'nin çağdaş, yaşanabilir ve geleceğe hazır hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Üniversite ile güzel projeler üreteceklerine inandığını ifade eden Bulut, tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarını kaydetti.

Ak ise üniversite olarak kentin gelişimine katkı sunmayı görev bildiklerini dile getirdi.

Bocce turnuvası sürüyor

Lüleburgaz ilçesinde Aile Yılı kapsamında düzenlenen "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" düzenleniyor.

Ramazan Yaman Huzurevinde düzenlenen turnuvada huzurevi, Kepirtepe Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Şaban Öğünç Ortaokulu bocce takımları mücadele ediyor.

Turnuva hafta içi tamamlanacak.

Belediye Başkanı Yayla, itfaiye personelini ziyaret etti

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, itfaiye personeli ile bir araya geldi.

Yayla, itfaiye müdürlüğünü ziyaret ederek, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İtfaiye personeli ile sohbet eden Yayla, canla başla görev yapan itfaiye personeline çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

Kavaklı beldesinde altyapı çalışmaları sürüyor

Kavaklı beldesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ufuk İn, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Altyapı çalışmalarının önemine değinen İn, "Bu çalışma ile hem olası arızaların önüne geçilmiş hem de çevre sağlığı açısından daha güvenli bir altyapı oluşturulmaktadır. Belediye olarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Derya Bulut, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Sürdürülebilir Kent Toplantısı - Son Dakika

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