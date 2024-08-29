Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Demircihalil köyü yakınlarında 70 ABZ 740 plakalı tırı durdurdu.
Aracın dorsesindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tır sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?