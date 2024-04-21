Kırklareli'nde TOBB Sosyal Bilimler Lisesi bocce takımı grup müsabakalarına katılacak - Son Dakika
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Kırklareli'nde TOBB Sosyal Bilimler Lisesi bocce takımı grup müsabakalarına katılacak

Kırklareli\'nde TOBB Sosyal Bilimler Lisesi bocce takımı grup müsabakalarına katılacak

Kırklareli'nde TOBB Sosyal Bilimler Lisesi genç erkek bocce takımı, Sakarya'daki grup müsabakalarına katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım antrenörü İlker Arslantaş, grup müsabakalarında şampiyon olmayı hedeflediklerini belirtti.

21.04.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
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Kırklareli'nde okullar arası bocce turnuvası şampiyonu TOBB Sosyal Bilimler Lisesi genç erkek bocce takımı, Sakarya'daki grup müsabakalarına katılacak.

Takım antrenörü İlker Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın grup müsabakalarına hazırlandığını belirtti.

Antrenmanların yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Arslantaş, grup müsabakalarında da şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu sona erdi

Lüleburgaz'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu sona erdi.

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Bolu gezisi düzenlendi

Pınarhisar Belediyesince Bolu gezisi düzenlendi.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik gerçekleştirilen gezide, Yedigöller gezildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürdüklerini belirterek, geziye katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde TOBB Sosyal Bilimler Lisesi bocce takımı grup müsabakalarına katılacak - Son Dakika

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