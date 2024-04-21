Kırklareli\'nde TOBB Sosyal Bilimler Lisesi bocce takımı grup müsabakalarına katılacak

İslahiye'de Bezelye Hasadı Başladı

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda 10 bin dönümde ekilen bezelyenin hasadının gerçekleştirildiğini açıkladı. İlçede dönüm başına 1000 ila 1200 kilogram rekolte bekleniyor. Bezelye üretimi alanı ise 2022'de 3 bin dönümken bu yıl 10 bin dönüme ulaştı. Ürünler Türkiye'nin birçok vilayetine tüccarlar aracılığıyla gönderiliyor.