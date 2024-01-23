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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 3 araç trafikten men edildi, 19 sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 3 araç trafikten men edildi, 19 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Kontrol noktalarında durdurulan 267 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 19 araç sürücüsüne trafik cezası kesilirken, çeşitli kusurlar nedeniyle 3 araç trafikten men edildi.

Kırklareli\'nde trafik denetimlerinde 3 araç trafikten men edildi, 19 sürücüye cezai işlem uygulandı
23.01.2024 - 10:11,
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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 3 araç trafikten men edildi, 19 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçesinde trafik denetiminde bulundu.

Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 267 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 19 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 3 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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