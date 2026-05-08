Kırklareli'nde UMKE Personeline Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde UMKE Personeline Eğitim

Kırklareli\'nde UMKE Personeline Eğitim
08.05.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde UMKE personeline arama kurtarma eğitimi verildi, afetlere hazırlık vurgulandı.

Kırklareli'nde Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeline arama kurtarma eğitimi verildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinin Kanara Deresi mevkisindeki eğitim alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İnsan hayatının her şeyin üstünde olduğunu belirten Turan, zor zamanlarda Türk milletinin umudu olan, fedakarlığın ve adanmışlığın sembolü haline gelen büyük bir gönül hareketinin gücüne hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

UMKE'nin çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Turan, "UMKE demek, afetin en zor anında korkmadan sahaya koşmak demektir. UMKE demek, karanlık gecelerde bir yaralıya umut olmak demektir. UMKE demek, enkaz altında kalan bir can için zamanla yarışmak, selde, yangında, depremde milletimizin yanında dimdik durmak demektir." dedi.

Turan, eğitimi başarıyla tamamlayan personele teşekkür etti.

Eğitime katılan personelin zor şartlarda mücadeleyi, soğukkanlı kalabilmeyi, ekip ruhuyla hareket etmeyi ve en önemlisi insan hayatına dokunabilmeyi öğrendiğini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Çünkü bir afet anında yapılan doğru bir müdahale, bir hayat kurtarır, bir aileyi yeniden hayata bağlar, umutları yeniden yeşertir. Yaşadığımız afetler, bizlere bir gerçeği açıkça göstermiştir, hazırlıklı olmak hayati bir zorunluluktur. Güçlü devletler, afet anında hızlı organize olabilen, eğitimli insan gücüne sahip olan devletlerdir. İşte UMKE teşkilatımız da sahip olduğu bilgi, disiplin, koordinasyon kabiliyeti ve yüksek görev bilinciyle ülkemizin en önemli güçlerinden biridir."

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de eğitimin 5 gün sürdüğünü belirterek, kursiyerlere afet ve acil durumlara hazırlık, UMKE'nin görev ve sorumlulukları, afet yönetimi, triyaj ve saha organizasyonu gibi bilgiler verildiğini anlattı.

Eğitime 18 kursiyerin katıldığını ifade eden Cerit, "UMKE personel sayımız 128'e yükselmiş, böylece afet ve acil durumlara müdahale kapasitemiz daha da güçlenmiştir." ifadesini kullandı.

Programda Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol ve UMKE sorumlusu Selin Telo da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Turan, kursiyerlere belgelerini verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde UMKE Personeline Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Dries Mertens yuvaya döndü Dries Mertens yuvaya döndü
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu

15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:26:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde UMKE Personeline Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.