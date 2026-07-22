Kırklareli'nde Uygunsuz Et Ürünleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Uygunsuz Et Ürünleri Ele Geçirildi

22.07.2026 10:17
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Kırklareli'nde, 5 tona yakın tüketime uygun olmayan et ürünü bulundu, imha edildi.

Kırklareli'nde bir işletme ve araçta tüketime uygun olmayan 5 tona yakın et ürünü ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hafif ticari bir araçla kente tüketime uygun olmayan dondurulmuş et getirileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinde söz konusu aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, tüketime uygun olmadığı tespit edilen menşei belirsiz ve etiketsiz 305 kilogram dondurulmuş et bulundu.

Öte yandan, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir işletmede kontrol gerçekleştirildi.

Denetimde, işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığına kayıt yaptırmadan müstakil soğuk hava deposu olarak faaliyet gösterdiği ve depolanan et ürünlerinin uygun soğuk zincir şartlarında muhafaza edilmediği belirlendi.

Mevzuata aykırı şartlarda tutulan 4 ton 652 kilogram et ürününe el konulurken, işletme hakkında yasal işlem uygulandı.

Ele geçirilen toplam 4 ton 957 kilogramlık et ürünleri ekipler tarafından imha edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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