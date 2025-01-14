Kırklareli'nde geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler aralık ayında il genelinde düzenlendiği operasyonlarda 39 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adli işlem yapılan şüpheliler ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı - Son Dakika
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