Kırklareli\'nde uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 48,77 gram sentetik kannabinoid, 12,42 gram esrar, 13,67 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve 59 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 87 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.O.S, T.T. ve S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.